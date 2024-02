Caso Geolier: la dj Deborah De Luca e l'attivista Asia Maraucci si schierano con il rapper napoletano

Due tra le donne napoletane piú in vista si schierano apertamente a favore di Geolier e contro il comportamento del pubblico in sala e dei giornalisti in sala stampa. La prima é la famosa DJ Deborah De Luca che non usa mezze misure per definire il comportamento adottato nei confronti del rapper napoletano, l'altra Asia Maraucci, nota attivista italiana e presidente nazionale dell'associazione La Battaglia di Andrea, entrambe donne di periferia che si sono fatte strade nel mondo con le loro capacità, non dimenticando mai le loro origini.

Il post di Deborah De Luca: Quelli che al festival si sono alzati per andare via durante l’esibizione di Geolier dovrebbero essere bannati dal tornarci mai più nei prossimi anni. Vestiti eleganti come dei veri “signori” e poi vi comportate da Cafoni, termine che usate spesso voi del nord contro noi del sud. Non è colpa nostra se facciamo gruppo, se siamo fieri di un nostro compensano che ci fa sognare, che ci fa vedere che c’è una via d’uscita tra le mura strette dei nostri “rioni” che troppe volte inglobano i nostri ragazzi lasciandoli soli davanti alla strada più facile, il male. se avesse vinto Geolier avrebbe vinto Napoli, va bene, lo posso capire! ma con Angelina Mango ha vinto la memoria del padre, non lei (bellissima voce, ma in gara doveva esserci la canzone, e la sua era una mancetta allegra estiva, non un pezzo da vincere il Festival. Non mi esprimo sull’improvviso blocco dei voti perché sit a spaccimm r‘a gent, favz e busciard. detto questo, sempre Forza Napoli, ma non solo la squadra, la musica, la gente, la città, il mare, l’entusiasmo, l’affetto della gente per la propria gente.

Il post di Asia Maraucci: Si parla tanto di bullismo, discriminazione, politically correct e tanto altro, e poi una massa di snob forti probabilmente solo del loro portafoglio si sono permessi di cercare di umiliare un ragazzino fischiandolo e abbandonando il teatro mentre cantava... Nella maggior parte dei casi probabilmente i figli di queste persone hanno già la strada spianata dai soldi e dalle posizioni nella società dei loro genitori... E loro? Loro si permettono di cercare di umiliare un ragazzino che si sta facendo da solo in un mondo di squali!!! Questi vigliacchi, perché solo così posso chiamarli, se presi da soli sicuramente cercherebbero di giustificarsi e sicuramente durante la loro quotidianità sono contro il bullismo e contro le discriminazioni, ma in branco quella sera hanno cercato di umiliare in mondovisione un ragazzino di 23 anni!!! Io a loro darei il daspo all'Ariston, non li avrei fatti entrare il giorno dopo, ma sicuramente le loro tasche con i biglietti comprati, hanno un peso anche nell'organizzazione di Sanremo!!! Schifo più totale per Sanremo 2024, solidarietà massima a Geolier per come è stato trattato da gentaglia che potevano essere suoi genitori o anche nonni!!! Non vi piace il genere? Ma non rompete le palle al ragazzo!!!