Caso Geolier, Asia Maraucci: "La critica è anche giusta, ma adesso è troppo"

Sulla questione di Geolier interviene in modo provocatorio l'associazione per i diritti dei disabili La Battaglia di Andrea. "La critica costruttiva ci può stare tutta - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ma perseverare è diabolico oltre che diventare scocciante... C'è stato un errore e la successiva correzione, adesso credo che possa bastare. Sicuramente il dialetto o la lingua napoletana è una cosa importante, ma sicuramente stiamo dimostrando per l'ennesima volta che gli italiani insorgono per cose di poco conto in confronto ad altre più importanti - prosegue Maraucci -. Cercheremo di contattare Geolier e gli chiederemo di parlare di disabilità e di diritto alle cure, ma di farlo di proposito in modo sbagliato, così magari tra i migliaia di italiani che cercheranno di correggerlo e criticarlo, ci sarà anche qualcuno che potrà dare la soluzione... oppure, ancora meglio, grazie a lui si risveglieranno le coscienze delle persone sulle questioni importanti si comincerà a parlare di questioni veramente serie. Per quanto riguarda il lato musicale, il rap non è il mio genere preferito - conclude - ma vedere un ragazzo che parte dalla periferia come noi, ed arriva a Sanremo é una cosa stupenda e con tutto il cuore gli auguriamo di portare a casa questa vittoria, anche se per noi ha già vinto perché dei partecipanti a Sanremo si parla solamente di lui".