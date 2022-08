Casina Vanvitelliana, ecco il nuovo ponte: "Mi sono commosso"

"Mi sono commosso. Ci siamo commossi tutti. Oltre 1000 cittadini hanno festeggiato l’inaugurazione del nuovo ponte alla Casina Vanvitelliana. Un fiume di persone. Una marea di entusiasmo, di gioia, di partecipazione. Perché la bellezza può essere contagiosa. Eleva l’animo umano. È così è stato. Tutta questa meraviglia è riuscita a raccoglierla la nostra Francesca Di Meo. La più giovane consigliera comunale di Bacoli. All’evento dell’anno, non si è presentata con l’abito classico. Francesca, che ha da poco conseguito la laurea magistrale, mentre onora con sacrificio e passione il mandato popolare, ha investito ogni attimo della serata per immortalare i sentimenti di una festa che non dimenticheremo mai. È l’esempio di una generazione che vuole fare la propria parte. E di un’amministrazione operaia. È stata una notte di riscatto, di orgoglio. Un evento curato nei minimi dettagli da un assessore davvero straordinario. Mariano Scotto di Vetta. Talento e azione. Musica, colori, occhi lucidi. Ed un boato pazzesco, di applausi. Siamo stati comunità, popolo. C’era gente ovunque. Così, non ci ferma nessuno. Quanto sei bella, Bacoli. Insieme, siamo imbattibili. Insieme, nulla è impossibile. Un passo alla volta".

Scrive in un post su Facebook Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, sull'inaugurazione del ponte dello splendido monumento borbonico.