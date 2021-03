La Casina Vanvitelliana illuminata di giallo per una nobile causa

La Casina Vanvitelliana si è colorata di giallo per una nobile causa. A spiegarla, con un post social, è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. "Questa notte la Casina Vanvitelliana si è colorata di giallo. Una meraviglia, splendida. Per le donne. Per fare luce sulla endometriosi. Bacoli sostiene la campagna nazionale di prevenzione rispetto a questa malattia cronica e invalidante. Si stima che una donna su dieci ne soffra. Tre milioni di donne in Italia e più di 175 milioni in tutto il mondo.

Tale malattia, pur essendo ampiamente diffusa tra le donne in eta? fertile, non e? comunemente conosciuta. Si stima un ritardo di diagnosi dai cinque ai sette anni, tempo in cui la malattia progredisce, aggravando notevolmente lo stato di salute di molte donne. La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa anche si? che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura. Sono numerose le iniziative svolte in tutto il mondo, perché ne venga diffusa una maggiore conoscenza.

È responsabilità di tutti noi non sottovalutare i sintomi delle nostre figlie, nipoti e compagne che lamentano troppo frequentemente dolori pelvici e lombari invalidanti, stanchezza cronica, dismenorrea, dispareunia, problemi intestinali, problemi urologici e infertilità. È importante, nel caso in cui si manifestino alcuni di questi sintomi, rivolgersi ad un ginecologo specializzato. Rompiamo il silenzio e impegniamoci a far conoscere l’endometriosi. Insieme".