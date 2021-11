Covid, attività scolastiche in presenza sospese per una settimana in un comune napoletano

Sospensione immediata di tutte le attività scolastiche in presenza fino a tutto il 12 novembre prossimo. Questa la decisione del sindaco di Lettere, Sebastiano Giordano, dopo che nei giorni scorsi erano emersi sul territorio alcuni casi di positività tra alunni e personale scolastico. Il primo cittadino aveva già disposto la chiusura delle scuole in presenza fino a venerdì 5 novembre.

L'ordinanza

"Considerato che negli ultimi giorni a seguito della positività di una insegnante dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico, l’ASL ha sottoposto a quarantena e tampone di controllo due classi dell’istituto, il tutto a seguito di approfondito a tracciamento dei contatti stretti; preso atto altresì che a seguito dei temponi eseguiti sono emersi ulteriori casi di positività al Covid-19 sia di alunni che di personale scolastico, e che a tutt’oggi risultano ancora da processare nonché da eseguire numerosi tamponi sulla platea scolastica; essendo allo stato impossibile tracciare i contatti stretti con certezza, sia per il lungo lasso di tempo intercorso dall’ultimo giorno di frequenza scolastica, sia perché i casi di positività riscontrati hanno interessato soggetti che frequentano anche spazi comuni, tra cui anche lo scuolabus; considerato che i casi riscontrati sono tutti riconducibili al mondo scolastico e che non presentano sintomi, nonché della circostanza rilevante che alcuni alunni risultati positivi fanno parte di nuclei familiari con fratelli che frequentano i plessi scolastici locali; ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tanto al fine di evitare il diffondersi del contagio nella popolazione scolastica, maggiormente esposta a rischio contagio in quanto nella stragrande maggioranza gli alunni di tenera età non risultano vaccinati; sentita la competente struttura dell’ASL – UOPC e la Dirigenza Scolastica; il sindaco ordina la sospensione immediata di tutte le attività scolastiche in presenza sino a tutto il 12.11.2021". Questi i passaggi salienti dell'ordinanza del 5 novembre 2021 a firma del sindaco di Lettere Sebastiano Giordano.