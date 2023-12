Covid, sale il numero dei contagi: Natale "a rischio" anche in Campania

Il Covid torna a far paura. Nelle ultime settimane, infatti, sono cresciuti i contagi anche in Campania. Per gli esperti, però, il virus non è più pericoloso come in passato, anche se un'attenzione maggiore va riservata ai soggetti fragili. Tra questi c'è il dottor Pierangelo Clerici, microbiologo e presidente dell'associazione di microbiologia clinica italiana (Amcli), che ha rilasciato una lunga intervista a Today.it.

"È una sindrome molto più debole a quella che abbiamo conosciuto nel 2020 e nel 2021, tutto ciò grazie alla larga vaccinazione e a un’immunità di gregge naturale che si è diffusa attraverso la malattia. Quello che resta ancora un fattore di rischio importante è ovviamente l’età e lo stato di salute del singolo. I pazienti fragili, anche se vaccinati, e gli anziani, rimangono categorie a rischio", ha detto Clerici.

"Tutti gli anni in questo periodo c’è un incremento dovuto alle condizioni ambientali, il sistema respiratorio viene messo sotto stress ed è quindi più facile che possa recepire i virus. In più c’è una maggiore circolazione dei virus per il fatto che la gente si incontra in luoghi chiusi: questo porta a un incremento delle infezioni", ha continuato.

I dati in Campania

Come detto anche in Campania i dati sono in crescita. Secondo i dati del ministero della salute ci sono stati quasi 8mila contagi da fine novembre a metà dcembre, con un tasso di positività salito fino al 17,7%. Purtroppo sono state registrate, nello stesso periodo, ben 9 decessi. I sintomi, secondo Clerici, sono sempre "tosse, febbre e problemi di respiratori", ma non è escluso che in molti casi si possa di trattare di influenza stagionale. Ed è per questo che ritiene importante il ricorso al tampone, per chiarire a cosa siano dovuti i sntomi,