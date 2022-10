Covid, Gimbe: "In Campania + 27% di nuovi casi nell'ultima settimana"

In Campania, nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre si registra una performance in peggioramento per i casi Covid attualmente positivi per 100mila abitanti (791) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (+ 27%) rispetto alla settimana precedente. E' quanto rende noto la fondazione Gimbe attraverso i dati del suo consueto monitoraggio settimanale della pandemia.

Nella nostra regione restano sotto la media nazionale i posti letto in area medica (6,8%) e in terapia intensiva (1%) occupati da pazienti Covid.

Ogni 100mila abitanti, nell'ultima settimana, sono stati registrati 391 nuovi casi in provincia di Benevento (+34,2% rispetto alla settimana precedente), 380 ad Avellino (+26,2%), 363 a Salerno (+27,6%), 243 a Caserta (+31,8%) e 203 a Napoli (+24,5%).