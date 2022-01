Covid, 87mila nuovi casi nell'ultima settimana in Campania: crescita del 35%

Si aggrava ancora nel nostro Paese e nella nostra regione l’emergenza epidemiologica a causa dei significativi livelli di diffusività del virus. Nella settimana appena trascorsa si sono registrati in Italia 1.108.863 nuovi casi, rispetto ai 680.763 della settimana scorsa (+63%). In Campania ne sono 87.113 contro i 64.433 di 7 giorni fa (+35%). Per l’effetto, l’incidenza a 7 giorni è esplosa a 1.871 in Italia ed a 1.534 in Campania. E’ cresciuta anche l’occupazione dei posti letti di area medica e di intensiva, tant’è che l’indice Rt calcolato sulle ospedalizzazioni si attesta a 1,3.

"La Campania è tra le regioni che presentano il rischio di vedere i propri ospedali riempirsi di pazienti Covid-19 nelle prossime quattro settimane. Un rischio che colloca la nostra Regione nello scenario 4 definito dall’ISS", spiega il Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania, il dott. Antonio Salvatore, nel consueto report settimanale.

Trend epidemiologico settimanale nuovi casi in Campania

Tendenza nuovi positivi al virus in Campania

Trend incidenza settimanale su 100 mila abitanti in Campania

Trend occupazione posti letto area medica

Trend occupazione posti letto terapia intensiva