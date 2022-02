Covid, continua costante la decrescita dei nuovi casi di positività in Campania

Continua la costante e veloce decrescita dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni in Italia e in Campania. Anche negli ultimi 7 giorni si è registrato un calo significativo dei nuovi positivi al Covid: – 19% in tutto il paese e – 29% nella nostra regione, che da oggi torna in 'zona bianca'. E' quanto emerge dalla consueta analisi settimanale dei dati a cura del dipartimento salute di Anci Campania, diretto dal dott. Antonio Salvatore.

Cala anche l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti: 497 in Italia e 474 in Campania. Scende anche il tasso di positività al 10%.

Cresce leggermente il numero dei vaccinati e di coloro che hanno inteso vaccinarsi per la prima volta. I non vaccinati sono attualmente 4,8 mln in Italia e 564 mila in Campania.