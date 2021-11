Covid-19, nuovo aumento di casi in Campania: + 27% nell'ultima settimana

Nuovo aumento dei contagi da Covid-19. Nella settimana appena trascorsa ne sono 52.014 in Italia (+ 44%) e 5.233 in Campania (+ 27%). Anche l’incidenza è cresciuta: da 61 a 88 in Italia e da 72 a 92 in Campania. Questo è quanto emerge dai dati del consueto report settimanale realizzato dallo Sportello Salute Anci Campania.

Nella nostra regione cresce ancora il tasso di positività sui tamponi da 2,8% al 3%. Aumenta l’occupazione media dei posti letto di area medica – da 264 a 285 – mentre cala quello di terapia intensiva da 19 a 18.

Il numero dei campani non vaccinati sta progressivamente calando: negli ultimi 7 giorni, infatti, siamo passati da 808 mila a 737 mila.