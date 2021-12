Contagi in aumento, il sindaco nel napoletano: "Stiamo attenti o tra qualche giorno ci ritroveremo di nuovo chiusi in casa"

"Come tutta l’Italia, anche Ottaviano vive un momento di seria difficoltà per i contagi, sempre più in aumento. Ciò succede perché, spiace dirlo ma è così, prevalgono comportamenti irresponsabili e poco rispettosi della salute di tutti". Così il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha parlato alla cittadinanza dell'emergenza Covid in un post su Facebook.

"Nessuno vuole tornare indietro, nessuno vuole chiusure, restrizioni e zona rossa: ma per evitare tutto ciò è necessario un comportamento corretto. Vacciniamoci, usiamo le mascherine in modo rigoroso e stiamo attenti all’igiene e al distanziamento, altrimenti tra qualche giorno ci ritroveremo di nuovo chiusi in casa", ha aggiunto il primo cittadino.