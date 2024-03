Volano a Las Vegas con il Monfortino: una squadra di pizzaioli in prima linea

Dalla tranquilla Caserta alle scintillanti luci di Las Vegas, un sogno diventa realtà per Francesco Di Ceglie, il cuore pulsante dietro la celebre Pizzeria Il Monfortino. Dopo anni di impegno e dedizione, Francesco ha l'opportunità di portare la tradizione napoletana negli Stati Uniti, partecipando al prestigioso Campionato Mondiale Pizza Expo. Il suo viaggio verso Las Vegas non è solo un momento di trionfo personale, ma anche un tributo alla passione e al duro lavoro che ha dedicato alla sua arte. Accanto a lui, c'è il Team Caputo, una squadra di pizzaioli che condivide la stessa passione e che lo sostiene in questo viaggio epico. Francesco non può fare a meno di esprimere la sua gratitudine verso Antimo Caputo, Francesco Miccù, Davide Civitiello e tutti la Famiglia del Mulino Caputo per avergli dato questa straordinaria opportunità. Per Francesco e il Team Caputo, Las Vegas non è solo una destinazione geografica, ma un palcoscenico globale dove possono mostrare al mondo intero l'autentica arte della pizza napoletana. È un'opportunità non solo per loro, ma per tutta la comunità di Caserta e per gli amanti della buona cucina ovunque nel mondo.