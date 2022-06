Graduatorie case popolari, De Luca: "Prima risolvere problema occupanti abusivi"

Sono circa centomila i napoletani che aspetterebbero l'assegnazione di un alloggio popolare. Un calcolo approssimativo perché da anni Napoli non ha una graduatoria. L'ultima valida conteneva 24mila famiglie richiedenti. Da Regione Campania e Comune di Napoli arrivano tanti discorsi su housing sociale e riqualificazioni, ma risposte concrete non se ne vedono da tempo.

Quando il sindaco Gaetano Manfredi è stato spite della redazione di NapoliToday, a febbraio 2022, annunciò che la Regione avrebbe sbloccato la piattaforma regionale per le graduatorie a giugno, dopo aver risolto le richieste in sanatorie. Interrogato sul tema, il presidente Vincenzo De Luca ha però rimandato la palla a Palazzo San Giacomo: "Dovete chiedere al Comune".

Per il governatore prima di parlare di graduatorie ed edilizia popolare c'è da risolvere un problema: "Dobbiamo decidere qual è la posizione nei confronti degli occupanti abusivi. Questo, però, non è un argomento di competenza delle istituzioni elette, ma di Prefettura e forze dell'ordine. C'è una grande emergenza sociale che va affrontata. Da parte nostra, stiamo ragionando con l'Agenzia regionale per varare gare per nuova edilizia sociale"