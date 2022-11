Casamicciola - AGGIORNAMENTI: dispersa una famiglia con neonato

Si susseguono notizie allarmanti dal fronte di Casamicciola dove stamane presto si è verificata una frana che ha coinvolto abitazioni e automobili. 2 le abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Recuperata dal fango una persoa, definita dai carabinieri presenti sul posto in buone condizioni. Allarmanti gli ultimi aggiornamenti Da quanto reso noto dalle forze dell'ordine, infatti, al momento risulta dispersa una famiglia composta da marito moglie e un neonato e anche una ragazza di 25 anni, che abita al civico 8 di via Celario.