Torna l'allerta ad Ischia: nuova ordinanza di allontanamento della popolazione dalla zona rossa

Ad Ischia torna l'incubo frane: l'allerta arancione diramato dalla Protezione civile prevede infatti "fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli". Da qui la decisione di far allontanare di nuovo, immediatamente, la popolazione dalla zona rossa - con mezzi propri o mediante le apposite navette - per indirizzarla alle strutture alberghiere o nei centri di accoglienza abbinati ai rispettivi indirizzi o, per chi ne ha la possibilità, presso parenti o amici. Le operazioni di allontanamento dalla zona rossa saranno controllate operativamente dalla Polizia municipale e dalle Forze dell'Ordine.

Nessun allontanamento invece per chi abita nella zona verde del comune di Casamicciola e nella restante parte del territorio dell'isola, ovviamente con espressa richiesta di "osservare le misure di protezione".

Il centro di raccolta per i cittadini che dovranno lasciare le case per essere smistati presso le strutture alberghiere è in Piazza Marina, lato interno su Corso Luigi Manzi.

Resta operativo il numero verde 800850114 per le informazioni sulle strutture alberghiere disponibili all'accoglienza