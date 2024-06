Il Comune di Napoli trova casa a tre famiglie fragili

Tre famiglie fragili hanno trovato casa questa mattina. Si tratta di tre abitazioni riqualificate all'interno del primo condominio sociale di Napoli, un progetto al quale stanno lavorando gli assessori Laura Lieto e Luca Trapanese. Sono stati loro i promotori della delibera approvata dalla Giunta che ha istituito, nel centro storico, il Condominio di via Nilo dove oggi abitano anziani, giovani famiglie, nuclei familiari con bambini disabili, persone diverse nelle loro storie. Questa mattina, dopo tanto lavoro, sono state consegnate le chiavi ad altre tre famiglie, portando così a 8 i nuclei che vivono nel condominio. "E' un primo passo importante per affrontare il problema abitativo della nostra città e per essere sempre più vicini alle famiglie fragili. Tante altre sono le azioni che i nostri assessorati stanno progettando" così gli assessori Laura Lieto e Luca Trapanese.