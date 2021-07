Mattozzi apre sul Lungomare: nel menù anche la "classica" montanara ripiena

Mattozzi raddoppia e apre anche sul Lungomare di Napoli. Forti di una storia e di un’antica tradizione che annovera la loro famiglia tra le più antiche genealogie di pizzaioli dell’Ottocento napoletano, oltre che fedeli custodi di tutti i segreti e le virtù della miglior cucina partenopea, “I Mattozzi” di via Filangieri sbarcano anche sul Lungomare, in via Partenope 7, con “Casa Mattozzi”.

"Un'esperienza da fare"

“Abbiamo fatto questa affiliazione con la famiglia Loiacono. Questa esperienza sta andando ancor più lustro al nostro nome, con la speranza di poter replicare questa avventura. Vogliamo fare le cose per bene, nel rispetto della vecchia tradizione”, ha detto a NapoliToday Alfonso Mattozzi.

La volontà di restare fedeli alla tradizione traspare tutta dal menù offerto che, tra le altre cose, contiene la classica zuppa di cozze, la caponata e la nota montanara ripiena dei Mattozzi.

“Abbiamo una squadra di giovanissimi. Oggi c’è la possibilità di venire qua, usufruire di una cucina tipica partenopea ed avere un servizio top. Un connubio di servizio e qualità al giusto prezzo. Venire qua è un’esperienza”, ha detto Andrea Della Sala, direttore di Casa Mattozzi.