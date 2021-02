Nella Galleria Principe nasce "La casa del rider"

Nasce la Casa del rider di Napoli. Il Comune, l'Inail, la Nidil Cgil e l'associazione Napoli pedala hanno siglato un protocollo d'intesa per la realizzazione di un luogo, all'interno della Galleria Principe, in cui i lavoratori del delvery potranno riunirsi, rilassarsi, ricaricare i mezzi elettronici tra una consegna e l'altra.

Uno degli obiettivi del progetto, unico sul piano nazionale, è quello di migliorare le condizioni di lavoro attraverso una più ampia e diffusa informazione sui temi della sicurezza e delle tutele ad essa connesse, in particolare per quanto attiene le norme anti-infortunistiche e di promozione della salute. Obiettivo inoltre è quello di rendere consapevoli non solo i lavoratori, ma istituzioni e cittadini, sui temi della sicurezza stradale.

Prossima iniziativa, in collaborazione anche con la Fondazione Michele Scarponi, sarà l’inaugurazione della prima panchina bianca in Italia, per porre l’attenzione sulla sicurezza stradale, che nel caso dei riders, ma non solo, rappresenta il principale luogo di lavoro.