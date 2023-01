Stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro: la decisione del comune napoletano

"Stamane in Consiglio comunale abbiamo deliberato lo stralcio delle cartelle esattoriali della Agenzia delle Entrate, fino ad un importo di 1000 euro, recependo quanto previsto dalla legge di bilancio del Governo nazionale. Lo stralcio vale per le cartelle che vanno dal gennaio del 2000 a tutto il 2015". È quanto afferma in una nota il consigliere comunale di Acerra Antonio Laudando, presidente della IV Commissione consiliare, a margine del consiglio comunale tenutosi oggi.

"Un atto agevolativo che ho votato con convinzione ed orgoglio e che dimostra ancora una volta quanto questa amministrazione sia vicina alle reali esigenze dei nostri concittadini. Fatti concreti che dimostrano una qualità ed una prontezza nella azione politico amministrativo di questa classe dirigente", conclude Laudando.