Sospeso il rilascio delle carte di identità cartacee presso lo sportello dell'aeroporto di Capodichino

Il Comune di Napoli rende noto che è sospeso il rilascio delle carte di identità cartacee presso lo sportello dell'aeroporto internazionale di Capodichino, causa esaurimento carte di identità cartacee in bianco inviate dal ministero dell'Interno.

"Ci scusiamo per il disagio e comunichiamo che sarà pubblicato l'avviso appena saremo messi in condizione di ripristinare il servizio", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale dell'ente di Palazzo San Giacomo.