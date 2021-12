Archiviata l'inchiesta su Carola Rackete, Saviano: "Nella narrazione di Salvini era diventata una delinquente"

"Carola Rackete era stata delegittimata in ogni modo per aver salvato, da comandante della Sea-Watch3, 257 persone. Definita prima una 'sbruffoncella', poi un 'capitano fuorilegge'. Nella narrazione di Salvini, Carola Rackete era diventata una delinquente alla guida di una nave pirata, una complice dei trafficanti, una comunista figlia di papà. Il solito fango populista. Ora il GIP ha archiviato le accuse a carico di Carola Rackete: salvare vite è un dovere e Sea-watch ha agito in coerenza con la legge del mare: salvare e mettere al sicuro nel porto più vicino".

Con questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, lo scrittore napoletano Roberto Saviano ha commentato la notizia dell'archiviazione per Carola Rackete, capitana della nave Sea Watch accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo il Gip del tribunale di Agrigento, Rackete non ha commesso alcun reato entrando in porto a Lampedusa con i naufraghi soccorsi in mare nel giugno 2019.