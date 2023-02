Maschere, balli e carri: è il carnevale di Scampia |VIDEO E FOTO

Un'onda di persona che si espande in tutta Scampia a suoni di tamburi, a ritmo di balli tribali, con la forza dei mille colori. E' il Carnevale di Scampia, il Carnevale del Gridas, il 41esimo di un centro sociale da tempo a rischio sgombero per un intoppo burocratico tra Comune di Napoli e Regione Campania che rischia di mettere fine a una storia di riscatto sociale, di arte, di cultura a uso e beneficio solo del quartiere e di tutti i suoi abitanti.

Appuntamento alle 10 in via Monte Rosa per centinaia di persone di tutte le età. Il corteo parte e attraversa Scampia con il passo scandito dal ritmo dei tamburi. Sfilano i carri, tutti con tema sociale: dall'accoglienza ai migranti alla richiesta di diritti, dal contrasto all'omotransfobia alla necessità di un lavoro. "La nostra forza è che non ci siamo mai fermati - afferma Mirella La Magna, cofondatrice del Gridas insieme al compianto Luciano Pignataro - Il tema di quest'anno è 'A che titolo', con riferimento al fatto che le istituzioni ci dicono che non abbiamo il titolo di proseguire il nostro percorso. Ma noi allarghiamo questo concetto a tutti coloro a cui viene detto, per la mancanza di un pezzo di carta, che non hanno titolo all'esistenza".

Una vittoria per tutto il quartiere, come ci tiene a sottolineare il presidente dell'ottava Municipalità Nicola Nardella secondo il quale "...la storia del Gridas deve continuare. Dobbiamo approfittare della sospensione dell'ordinanza di sgombero per trovare soluzioni concrete". Come tutti gli anni, anche l'edizione 2023 è terminata con il falò davanti al campo sportivo Landieri. Scampia ha concluso così la sua mattinata di festa e lotta.