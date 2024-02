Carnevale in spiaggia: quattro giorni di sfilate con carri, pupazzi, musica e show

Bacoli si prepara al Carnevale in spiaggia. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, in un post sui social, ha anticipato alcuni di quelli che saranno gli eventi durante i festeggiamenti nel comune flegreo.

"C’è il Carnevale in spiaggia! Bacoli si prepara per la grande festa sul mare. Quattro giorni di sfilate con carri, pupazzi, musica e tanti bambini in maschera. Iniziamo sabato prossimo, a Cappella. Sfilata di apertura da viale Olimpico a Cappella Vecchia. Nel pomeriggio. Poi, il grande show. C’è tantissima attesa per i carri che sfileranno domenica mattina. Domenica 11 febbraio. Si parte dal Castello di Baia. Si scende verso il Centro Storico. Poi in Villa Comunale. Ed, in migliaia, affolleremo il lungomare di Miliscola. La grande novità degli ultimi anni. Una grande piazza affacciata sulla spiaggia, sul mare. Natura, paesaggio, divertimento. Nel pomeriggio, continueremo a Monte di Procida. Finita qui? Niente affatto. Anzi. Lunedì pomeriggio, 12 febbraio, sfilata in maschera sul porto di Baia. E martedì grasso, 13 febbraio, il grandissimo finale. Miliscola si trasformerà in un enorme villaggio di Carnevale. Non solo carri. Non solo bambini ed adulti vestiti a festa. Ma anche tanti ristoranti e bar. La strada ne sarà gremita, con tutte le prelibatezze tipiche della festa. Da mattina a sera. Aperitivi, cibo. Per tutti i gusti", scrive il primo cittadino bacolese su Facebook.

"Saremo una comunità gioiosa. Dai cuccioli ai ragazzi, fino ai genitori ed ai nonni. I carri sono quasi pronti. Ed altre sorprese stanno per arrivare. Preparatevi. Sarà una settimana ricca di eventi di piazza. Bacoli si colorerà di mille tinte. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino che sta coordinando le attività per trasformare in realtà questo bellissimo progetto. Mancano pochi giorni. Per adesso, è solo un’anteprima. Stiamo preparando il calendario degli appuntamenti. Giorni, orari, luoghi. Insieme, è più bello. Un passo alla volta", conclude Della Ragione.