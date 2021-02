Napoli non rinuncia al Carnevale, le foto dei bambini con i vestiti più belli e originali/FOTO

Foto Carnevale bambini in via Toledo (Foto De Cristofaro)

Il sole e le temperature vicine ai 20 gradi hanno spinto in tantissimi a non rinunciare alla tradizionale passeggiata con i propri figli che sfoggiano vestiti di Carnevale sempre originali. Si va dal rider al gelataio per finire con Biancaneve e Pisolo. Le foto scattate tra via Toledo e piazza del Plebiscito oggi.