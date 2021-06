Carlo Verdone: "Ho scoperto di avere origini napoletane. Mio nonno era nato a Pozzuoli"

Carlo Verdone ha scoperto, dopo il ritrovamento di un documento all'Archivio di Stato di Napoli, di avere origini napoletane. A rivelarlo è lo stesso attore al Corriere del Mezzogiorno.

Decisiva la richiesta di passaporto del nonno, Oreste Verdone, con un atto datato 1916. A scovarlo Gianluca Bianco nei faldoni della Questura di Napoli, Passaporti (1913-1917), nella busta 4659, al fascicolo 81.

Il commento dell'attore romano: "Candida Carrino, Angelica Lugli e Gianluca Bianco sono riusciti a trovare quello che cercavamo da tempo. Dopo la lettura del mio libro hanno iniziato una ricerca, anche affettuosa, per offrirmi qualche elemento in più. Ed effettivamente ci sono riusciti. Quello di Napoli è un archivio immenso e ha consegnato le testimonianze che né io, né mio padre avevamo scovato. Sono stati molto molto bravi. E mi hanno fatto questo bel regalo. Trovato il documento, si sono subito messi in contatto con me. Solo così ho avuto la conferma delle vere radici di mio nonno che era nato a Pozzuoli il 26 marzo del 1894. In passato non era stato facile rintracciare sue notizie. Mio padre fece un viaggio a Napoli apposta, lo narro in un capitolo dedicato a nonno Oreste. Da Napoli lo mandarono a Nola, poi a Caserta, guardi fu un vero macello. Voglio visitare l’Archivio e ringraziare personalmente chi mi ha aiutato a ritrovare questa preziosa memoria. Non potranno consegnarmi l’originale perché le leggi vanno rispettate: il documento resta a Napoli. Ma almeno una copia credo proprio che potrò averla"..