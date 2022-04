Lutto all'università Federico II: addio al prof. Carlo Capuano

Grave lutto per l'unversità degli studi di Napoli "Federico II". Si è spento il professore Carlo Capuano. Ad annunciarlo in una nota è stato lo stesso ateneo partenopeo.

"Carlo Capuano, professore di Economia Applicata, appassionato di teoria dei giochi fin dai tempi degli studi universitari, ci ha lasciato, dopo una lunga malattia. E' stato un punto di riferimento per molti studenti della Federico II quale docente di Microeconomia ed Economia Industriale, coordinatore dei programmi Erasmus del Dipartimento e componente della commissione Erasmus di ateneo. Vincitore della prestigiosa borsa di studio Stringher, dopo gli studi in Francia presso la Toulouse School of Economics, aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca presso il nostro Ateneo. Nella sua attività di ricerca, dedicata prevalentemente a temi di economia industriale e regolamentazione, ha contribuito in modo significativo al dibattito sui temi del disegno degli incentivi all'innovazione, e dell'impatto dei brevetti sull'attività innovativa delle imprese. Il professor Capuano era una persona molto riservata, concentrato sul lavoro a cui ha dedicato tutte le sue energie anche quando il suo fisico era ormai molto provato. Aveva un legame profondo con l'università, per cui ha profuso con entusiasmo, ogni giorno, un impegno costante. Gli studenti che hanno avuto l'opportunità di seguire i suoi corsi ricorderanno la sua serietà e la passione che caratterizzavano le sue lezioni. I suoi colleghi ricorderanno il suo lavoro silenzioso, la sua figura mai ingombrante, la sua cortesia e la sua estrema disponibilità. In tutti la sua scomparsa lascerà un vuoto. La comunità federiciana si raccoglie commossa intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi", si legge nel messaggio di saluto della Federico II.