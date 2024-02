Carlo Buccirosso sta bene e continuerà la sua tournée già dalle prossime ore

Carlo Buccirosso sta bene e la sua tournèe con lo spettacolo "Il vedovo allegro" proseguirà già dalle prossime ore. L'annullamento dello spettacolo in programma questa sera a Cerignola, in Puglia, è dovuta solamente a motivi tecnici organizzativi. A renderlo noto è il Teatro Pubblico Pugliese.

"Diversamente da quanto comunicato in precedenza, si è appreso che l'annullamento a Cerignola-Teatro Roma, dello spettacolo "Il vedovo allegro" previsto questa sera, è stato dovuto a causa di motivi meramente tecnici organizzativi della produzione e non a causa di un malore di Carlo Buccirosso come erroneamente comunicato. Il noto attore sta benissimo e continuerà la sua tournée a partire da domani. La specifica è appena pervenuta al Teatro Pubblico Pugliese a nome della produzione dello stesso spettacolo. Nei prossimi giorni saranno comunicate informazioni su rinvio o modalità di rimborso", si legge nella nota diffusa dal teatro via Facebook.