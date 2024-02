L'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto a proposito dei fatti di Pisa, dove degli studenti sono stati violentemente caricati dalla polizia mentre manifestavano per la fine della guerra a Gaza. Un simile episodio era avvenuto anche a Napoli, all'esterno della sede della Rai di viale Marconi.

"Le manganellate gratuite, ingiustificate e di inaudita violenza negli ultimi giorni contro pacifici manifestanti, per lo più ragazze e ragazzi, che invocano giustizia e verità per la Palestina e i palestinesi - scrive de Magistris - delineano non il ripetersi di episodi di occasionale inadeguata gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma una strategia evidentemente voluta, deliberata e pianificata che non può che vedere come primo responsabile politico ed istituzionale il ministro dell’interno che deve dimettersi di fronte ad immagini di brutale violenza istituzionale che sono in contrasto con la Repubblica e lo Stato di diritto".

"Chi abusa del potere ad ogni livello deve sapere che non saranno manganellate e governi autoritari a fermare la storia - conclude l'ex primo cittadino napoeltano - la legittima e doverosa resistenza popolare, il sostegno senza sosta alla causa palestinese fino alla vittoria, il sogno di un altro mondo possibile: di pace senza violenza, di amore contro odio".