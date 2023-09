Ospedale Cardarelli, ripartono i lavori in pronto soccorso per dare più comfort e privacy ai pazienti

Partiranno il prossimo 25 settembre i lavori per realizzare spazi più accoglienti destinati ai pazienti ricoverati presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli che, dopo aver effettuato il triage, sono in attesa di essere accolti negli ambienti dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva) o presso i reparti di degenza.

Il nuovo intervento interesserà una superficie di circa 300 metri quadri e si svolgerà in circa 30 giorni. Questa nuova tranche di lavori fa seguito agli interventi di ristrutturazione del reparto già portati a termine a febbraio, riguardanti un’area di circa 200 metri quadri. Il pronto soccorso del Cardarelli non era oggetto di lavori di ristrutturazione da oltre 20 anni.

“Sappiamo che i lavori presso il reparto del pronto soccorso rappresenteranno un disagio ulteriore per i pazienti e gli operatori, limitando gli spazi di operatività. Si tratta, tuttavia, di un sacrificio indispensabile per poter continuare a garantire assistenza e realizzare gli interventi edilizi che si attendevano da molti anni. In questi giorni in cui avremo una riduzione degli spazi operativi del pronto soccorso, invito tutti ad utilizzare i servizi sanitari presenti nell’area di Napoli e Provincia, ricorrendo solo in casi davvero necessari al nostro pronto soccorso", afferma il direttore generale dell'ospedale Cardarelli, Antonio d’Amore.