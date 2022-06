L'Arma dei Carabinieri in mostra: l'evento in piazza Plebiscito | VIDEO

L’Arma dei Carabinieri in mostra. Sabato 4 giugno, reparti e specializzazioni si raccontano in piazza Plebiscito, tra stand e dimostrazioni pratiche. Si sta svolgendo in queste ore nel centro di Napoli l’evento organizzato dai carabinieri in occasione del 208° anniversario della Fondazione della Benemerita.

Diversi gli stand allestiti e tanti i presenti, specie i più piccoli, che stanno assistendo dal vivo a simulazioni dei diversi reparti specializzati dell’Arma. Dalla sezione investigazioni scientifiche dove i bambini possono “ritirare” le proprie impronte digitali, agli artificieri che mostreranno come si neutralizzano gli ordigni esplosivi, passando per i cinofili, senza dimenticare i carabinieri forestali e l’ambiente.

Questa mattina ad aprire l’evento anche la fanfara dei Carabinieri che ha allietato i tanti napoletani e turisti presenti.

(video di Alessandra De Cristofaro/NapoliToday)