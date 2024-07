Canio Giuseppe La Gala nuovo comandante della Legione Campania dei Carabinieri: "fondamentale il gioco di squadra"

Emozionante cerimonia per il ritorno in città del generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, che tra il 2019 e il 2021 era stato comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli.

La Gala da oggi è al comando della Legione Carabinieri Campania, mentre il Generale di Divisione Antonio Jannece, che lo ha preceduto, va a ricoprire a Roma il prestigioso ruolo di Sottocapo di Stato Maggiore: “Nel corso del mio incarico - ha detto Jannece - ho avuto la possibilità di affrontare sfide importanti, ma ho trovato sempre ispirazione e spinta nella dedizione di ciascuno di voi. Porto con me le esperienze vissute e gli insegnamenti di questi anni, convinto che continueremo a migliorare”, dichiarandosi onorato di aver potuto servire questa regione lavorando al fianco di uomini e donne straordinari. Jannece ha quindi ripercorso gli ultimi 3 anni trascorsi al Comando dell’Arma campana, evidenziando gli straordinari risultati raggiunti in un periodo complicato come quello che è seguito all’epidemia di Covid-19.

Canio Giuseppe La Gala

Doppia laurea, in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna” presso l’Università di Roma Tor Vergata, un master in “Scienze Strategiche” e uno in “Studi Internazionali Strategico-militari”, La Gala ha 56 anni, è sposato, ha 3 figli, ed ha intrapreso la carriera militare nel 1982. Ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella”, nella nostra città, e quindi l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma.

La sua è una carriera brillante, con notevoli successi nella lotta al crimine. Per quanto riguarda questo fronte, particolarmente caldo sul nostro territorio, ai giornalisti sottolinea che "è importante continuare a cercare di lavorare insieme anche con tutte le altre forze di polizia e la magistratura per cercare di contrastare questo fenomeno. È fondamentale essere squadra perché io ho sempre presenti le parole di Seneca, che diceva che la comunità è come una volta di pietre: essa cadrebbe se le pietre non si sostenessero a vicenda. E la stessa cosa dobbiamo fare noi. Tutta la comunità deve essere compatta per cercare di contrastare insieme la criminalità".

"Abbiate fiducia"

Da Fuorigrotta, quindi la zona occidentale, a Ponticelli, nella zona ad Est, la presenza della criminalità è evidente, considerando i più recenti accadimenti: "Il lavoro che stanno facendo sul territorio carabinieri, polizia e finanza è veramente importante sotto la saggia guida del procuratore Gratteri - ha sottolineato la Gala - E abbiate fiducia perché sicuramente il lavoro fatto da parte di grandi investigatori darà i suoi frutti.

Io penso che poi su tutto il territorio è fondamentale da parte nostra incrementare sempre di più quella presenza visibile, per dare una rassicurazione sociale a tutte le persone. Rassicurazione sociale che deve essere fondata, come ho detto poc'anzi anche a tutti i miei carabinieri, su quelle che sono le caratteristiche proprie distintive dell'Arma dei Carabinieri, ovvero la capacità di ascolto, l'umanità e la nostra capillarità sul territorio da parte delle stazioni di tenenza supportate dai nuclei investigativi e da tutti i reparti specializzati nel contrasto alle varie forme di criminalità, comune e organizzata.

È fondamentale continuare a lavorare per dare protezione agli anziani, alle categorie più deboli, e anche per contrastare la violenza di genere e questo lo stiamo cercando di fare andando anche - e lo faremo poi con il nuovo anno scolastico - nelle scuole per far capire che questa è la nostra uniforme amica indossata dai carabinieri della gente, come il Papa Francesco ci ha definito qualche tempo fa".