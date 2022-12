Peppe Iodice: "Il Capodanno in piazza del Plebiscito sarà una festa"|VIDEO

Pepe Iodice sarà il mattatore del Capodanno 2022 con il suo Peppy Night in piazza del Plebiscito.

L'artista ai microfoni di NapoliToday ha spiegato ai lettori come ci si potrà aspettare: "Peppy night nato quando la pandemia non consentiva di uscire di casa. Ora questa avventura è arrivata in piazza del Plebiscito con un grande successo. Speriamo che la Peppy night arrivi anche lì. Vogliamo sia una festa e che non ci sia la malinconia tipica di quella giornata. Vogliamo che sia un Capodanno bellissimo".