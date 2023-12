Napoli si prepara al Capodanno: il programma della serata

Mancano poche ore alla grande serata in piazza per il Capodanno 2023-24 di Napoli e intorno al palco centrale si inizia ad accalcare la folla. Ieri sera, 30 dicembre, piazza del Plebiscito ha ospitato un evento per i giovanissimi. A partire dalle 20 si sono alternati sul palco i protagonisti della musica urban e rap con diversi artisti della scena napoletana e non solo. si sono esibiti Geolier, Luchè e Chiummariello, Plug, Lele Blade, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, NTO, Coco, LDA, Vale Lambo, Andrea Settembre e, in chiusura del concerto, la signora del rap italiano Rose Villain, tra i protagonisti del prossimo Sanremo.

Questa sera tocca ai "grandi". A partire dalle 21 sul palco, saliranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini. Insieme a loro scalderanno il pubblico anche altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo come Gabriele Esposito, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani. Si esibiranno sul palco anche i vincitori di un contest per giovani comici emergenti.

Dalle 23.30 alle 6 spazio anche ai dj set. Alla Colonna Spezzata, in Piazza Vittoria, il nuovo anno sarà celebrato con HISTORY 90+, format dedicato ai favolosi 90’s, con l’inconfondibile radio style di DJ Cerchietto e con i dj set di Danilo De Santo e Irene Ferrara, seguiti in battuta dal vocalist Goldie Voice. Sul palco alla Rotonda Diaz il dancefloor sarà invece animato dalla new generation della club culture partenopea in collaborazione con i collettivi musicali Drop, Soul Express e Bang! e con i protagonisti della Nu Disco e del Nu Funk made in Naples tra i quali Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco& Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione, tutti dj e produttori musicali del territorio metro-napoletano che si stanno facendo attori di una rivoluzione musicale che “suona” anche in molti club mondiali.