Capodanno in piazza del Plebiscito con il Peppy Night: ecco tutti gli ospiti presenti

Si chiuderà il 2022 e si aprirà il 2023 in piazza del Plebiscito con l'atteso Peppy Night con numerosissimi ospiti.

La soddisfazione di peppe Iodice: "Che soddisfazione, quanto costa la felicità, canterebbe il Santo Protettore di Piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi hanno affidato a me e ai miei fratelli del Peppy Night il Capodanno più significativo degli ultimi anni nella piazza simbolo della mia città. Sarà una FESTA pazzesca, l'unico modo possibile per non farsi venire la malinconia dell'ultimo dell'anno. Siamo stati troppo tempo chiusi in casa, quest'anno ci dobbiamo trasmettere tutta l'energia possibile, quella positiva, quella bella e nella "nostra piazza" ce ne sarà talmente tanta che vi basterà per tutto il 2023. Mangiate presto, uscite di casa con una bottiglia di spumante e correte a brindare insieme a noi e a prendervi l'abbraccio della nostra città. Sarà il Capodanno più bello di sempre. Sono Emozionato, sò cuntent, Sò Pep".