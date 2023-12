Capodanno a Napoli con Iodice, Cicchella, Avitabile, The Kolors. Il calendario

Sarà di nuovo Peppe Iodice il timoniere del Capodanno napoletano. Con lui la squadra del Peppy Night, la nota trasmissione in onda su Canale 21, ma anche tanti altri amici come Francesco Chicchella, i The Kolors, Arisa ed Enzo Avitabile.

Il concerto del 31 dicembre che accompagnerà la città nel nuovo anno sarà solo il main event di un cartellone spalmato su quattro giorni. Ad aprire il calendario degli appuntamenti, venerdì 29 dicembre, saranno due momenti di solidarietà: il primo con il maestro Carlo Morelli che porterà la musica in carcere con la band in concerto per i detenuti di Poggioreale; il secondo dedicato ai piccoli pazienti del Santobono che nel pomeriggio riceveranno la visita del sindaco Gaetano Manfredi accompagnato dagli artisti Lele Blade, Lda, Francesco Cicchella e Peppe Iodice.

Sabato 30 dicembre sarà la volta del Capodanno dei Bambini al Maschio Angioino: dalle 10 alle 20 il castello si trasformerà in un luogo fatato per i più piccoli con giochi, spettacoli ed intrattenimento. A partire dalle 20, in Piazza Plebiscito sarà di casa la musica urban e rap: Geolier, Luchè, Chiummariello. Plug, Lele Blade, MV Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, NTO, Coco, LDA, Vale Lambo, Andrea Settembre. Artisti che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura di Rose Villain.

Il concertone

Grande spettacolo in Piazza Plebiscito in attesa del brindisi di mezzanotte con la partecipazione di tanti artisti, comici e cantanti. A partire dalle 21, sul palco, saliranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax, in una serata condotta da Peppe Iodice, Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Daniele Decibel Bellini. Insieme a loro scalderanno il pubblico anche altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo come Gabriele Esposito, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani.

Discoteca all'aperto

Dalle 23.30 del 31 dicembre alle 06:00 del 1 gennaio saliranno in cattedra i dj. Alla Colonna Spezzata, in Piazza Vittoria, il nuovo anno sarà celebrato con HISTORY 90+ con dj Cerchietto, Danilo De Santo e Irene Ferrara. Sul palco alla Rotonda Diaz il dancefloor sarà invece animato dalla new generation della club culture partenopea in collaborazione con i collettivi musicali Drop, Soul Express e Bang! e con i protagonisti della Nu Disco e del Nu Funk made in Naples tra i quali Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco& Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione, tutti dj e produttori musicali del territorio metro-napoletano che si stanno facendo attori di una rivoluzione musicale che “suona” anche in molti club mondiali.

Il 1 gennaio

Alla Colonna Spezzata dalle ore 16:00 alle 20 concerto/evento a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, che unirà circa trenta autori, artisti e musicisti della nuova scena musicale napoletana. Basilica di San Domenico Maggiore, alle ore 18,00, il nuovo anno si aprirà con il tradizionale concerto di musica classica omaggio al Maestro Roberto De Simone 'Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone'. L'orchestra La Nuova Polifonia, diretta da Alessandro De Simone, ed il coro Ensemble Vocale di Napoli eseguiranno il Mottetto natalizio Quem vidistis pastores riportato alla luce dal Maestro Roberto De Simone. Un momento musicale natalizio al quale Napoli, nella splendida cornice di San Domenico Maggiore, non ha mai rinunciato sin dal 1737 ed un evento importante non solo per la promozione delle tradizioni locali, ma soprattutto per la storia della musica e della cultura Europea.