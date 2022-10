Capodanno a Napoli: "Lavoriamo ad una festa popolare. Vogliamo tanti cittadini e turisti in piazza"

A margine della presentazione, presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, dei concerti dei Coldplay in programma nel prossimo mese di giugno allo stadio Maradona, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato anche dell'organizzazione per il prossimo Capodanno in città: "Per Capodanno stiamo lavorando a varie opzioni. Sarà un Capodanno trasversale e popolare, anche perché ci auguriamo sia il primo senza pandemia. Vorremmo fosse una festa di tutti, con tanti napoletani e turisti in piazza. Ci stiamo lavorando tanto e a breve renderemo note le scelte".

"Una città così multiforme come Napoli può rappresentare un luogo dove si fa musica di tutti i tipi per 365 giorni all'anno. La nostra è una città che ispira, gli artisti vengono volentieri qui perché c'è grande partecipazione. Dobbiamo creare un'offerta molto continua e diversificata", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo parlando dei grandi eventi musicali.