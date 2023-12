Capodanno e i conti che a Napoli non tornano

È iniziato il count down per il Capodanno di Napoli. Mezzo milione i turisti previsti e da più parti è riportato che "I servizi programmati per garantire la regolarità dell’ordine pubblico vedranno impegnati tra la Piazza del Plebiscito, il Lungomare e le altre zone della movida 360 agenti delle Forze dell’ordine, 180 della Polizia locale nonché, nell’intero territorio metropolitano, 160 Vigili del Fuoco". Insomma un grande spiegamento di risorse per una festa all'insegna della tranquillità.

Sul versante del rischio incendi, sempre alto in una città in cui persiste la tradizione di salutare il nuovo anno "coi botti", però, la situazione è diversa da quella che una lettura veloce e poco attenda potrebbe portare a credere, come spiega a NapoliToday Salvatore Spavone coordinatore USB - Vigili del Fuoco

Capodanno di fuoco

"Sul territorio della città di Napoli saranno attivi solo 10 vigili del fuoco in più rispetto ai consueti turni e saranno in piazza del Plebiscito, per la Festa. Per il resto si tratta della normale dotazione del Comando provinciale di Napoli: ogni giorno, infatti, ci sono tra i 150 e i 170 caschi rossi in attività - dice Spavone - E va anche debitamente precisato che l'area metropolitana comprende 92 comuni e si estende da Monteruscello a Sorrento".

Chi figli e chi figliastri

I conti non tornano anche per altri motivi: "Per lavorare dalle 20 della sera del 31.12.2023 fino alle 8 del 01.01.2024 i Vigili del Fuoco riceveranno in più in busta paga 1,20 euro lordi l'ora cioè circa 19 euro lordi in tutto, mentre ogni lavoratore ANM che sarà in servizio ha invece chiesto e ottenuto circa 500 euro lordi in più - spiega Spavone - A chi figli e a chi figliastri dice il vecchio adagio napoletano di cui tutti, purtroppo, conosciamo il significato".