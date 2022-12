Capodanno, tedeschi e olandesi scelgono Napoli

Napoli è tra le città più scelte dagli europei per festeggiare il Capodanno 2023. In particolare, a preferire il capoluogo partenopeo sono tedeschi e olandesi. Per i visitatori di Paesi Bassi e Germania, infatti, Napoli è la terza scelta, dietro solo a Roma e Milano. A sotenerlo, come riporta l'Agenzia Dire, è il portale jetcost.it.

Ottimo il posizionamento anche tra i viaggiatori italiani, per i quali la città di Partenope si posizione al settimo posto. In questo caso, Napoli riesce a "battere" la concorrenza di Roma (16esima) e Milano (18esima), posizionandosi appena dietro le capitali Parigi, Barcellona, Londra, Amsterdam e Praga.

Jetcost testimonia che in Italia il turismo è ripartito dopo lo stop forzato causato dal Covid. Le ricerche di voli per la fine di questo 2022 sono aumentate del 230 per cento, mentre quelle di hotel sono aumentate del 180 per cento rispetto all'anno passato. Inoltre, gli utenti passano il 70 per cento di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, in base al budget e alle date alternative, per trovare l'offerta che meglio si adatta alle loro esigenze. Molti europei che vogliono trascorrere la fine dell'anno lontano da casa, lo faranno in Italia; le città d'arte, la ricca cultura, i piccoli borghi, le tradizioni e la ricca offerta enogastronomica, i buoni alberghi, le infrastrutture e i prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi a causa dell'inflazione in Europa hanno reso l'Italia il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere l'inizio del 2023, solo dietro alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023. Se per tedeschi e olandesi la classifica riporta Roma, Milano e Napoli, i turisti di altri paesi non hanno optato per Napoli mentre le altre due città sono sempre presenti. I briritannici hanno preferito Milano, Roma e Venezia, così come i francesie, gli Spagnoli e i portoghesi.

Gli italiani che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York, Dubai, L'Avana e Miami.