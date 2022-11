Stazione centrale, apre il Cannavacciuolo shop: ecco cosa comprare

"Natale si sta avvicinando Uagliù e quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa! Dopo una produzione tutta artigianale nel mio laboratorio in Piemonte, i miei panettoni si sono messi in viaggio e sono arrivati nelle stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale. Ci sono il panettone Classico, al Limoncello, al gianduia, al pistacchio, e pere e cioccolato: ‘na delizia a cui non si può resistere".

E' il post con il quale lo chef Antonino Cannavacciuolo, fresco della terza stella Michelin, annuncia l'apertura dello shop dedicato ai suoi panettoni nella stazione centrale di Napoli e a Roma Termini per la gioia dei più golosi.