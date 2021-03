Cannavacciuolo giudice anche a MasterChef 11: "Ho avuto il Covid, ma non ho perso gusto e olfatto"

Antonino Cannavacciuolo, dopo i successi di Villa Crespi e dei programmi televisivi legati al food (su tutti Masterchef), è pronto a tornare in Campania per aprie il Laqua by the Sea a Meta di Sorrento, con una cucina a base di piatti freddi solo per gli ospiti del resort e con una piscina mozzafiato.

Lo chef 45enne racconta in una intervista a Cook, mensile del Corriere della Sera, come la crisi Covid abbia copito tutti nel mondo della ristorazione: "Gli ultimi dodici mesi sono stati pesanti. Business fermo, tanta incertezza, problemi per tutti. Però non abbiamo voluto rimandare questa apertura perché crediamo che ci sia tanta voglia di ripartire. A dicembre ho pure avuto il Covid, ma praticamente non me ne sono accorto: ero un po’ stanco, avevo dei giramenti di testa. Pensavo fossero gli effetti della dieta detox che stavo seguendo, invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus. Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno".

Cannavacciuolo ha anche confermato che sarà presente come giudice anche a MasterChef 11.