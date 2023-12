Candele per la pace consegnate alle istituzioni campane

Continua la distribuzione di candele per la Pace ad opera dei Lions. Dopo averla consegnata al Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno e al Presidente del Consiglio comunale Michele Carbone, ieri pomeriggio presso la Curia di Napoli sono state consegnate due candele: una al vescovo Don Francesco Beneduce e l’altra all’arcivescovo di Napoli Don Mimmo battaglia, non presente fisicamente per altri impegni istituzionali e che ha concesso il patrocinio. Don Francesco Beneduce ha fraternamente ricevuto “l’ambasciatore della Pace” Lions arch. Mariano Lebro che ha portato i sentiti saluti del Governatore Pasquale Bruscino. Su delega del Cardinale don. Mimmo Battaglia il Vescovo ha provveduto alla benedizione dell’iniziativa e delle candele che verranno accese il 13 dicembre alle ore 20:00.

Don Franco Beneduce ha espresso a nome suo e dell’arcivescovo della Chiesa di Napoli l’augurio di un’ampia diffusione e successo di questo evento per la Pace. La chiesa di Napoli è fortemente impegnata per l’affermazione di una cultura della non violenza e della pace nel mondo. Durante il colloquio entrambi i rappresentanti hanno espresso una forte e dichiarata preoccupazione per i terribili eventi internazionali e auspicato la cessazione di ogni atto di guerra. Entrambi hanno espresso la convinzione che ciò dipenda anche da ognuno di noi e di come iniziative come queste, seppure siano solo una goccia nell’oceano, siano necessarie e auspicabili: la Chiesa di Napoli è vicina a chi soffre, ma anche a chi opera per il bene.