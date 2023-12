"Accendete una candela per illuminare la pace nel mondo"

Accendere una candela è un gesto semplice con un significato profondo. L'architetto Mariano Lebro con i Lions ha lanciato l'iniziativa "Illumina la pace" per la pace nel mondo, che vede come protagoniste proprio le candele.

"A partire dai Lions del Distretto 108 Ya, ma grazie alla condivisione con la Chiesa di Napoli, Nola e Gerace, ed ancora l’UNICEF della Campania, i comuni di Napoli e San Giorgio a Cremano e di tante altre associazioni dedite alla cultura della non violenza, senza ovviamente dimenticare l’aiuto mediatico di NapoliToday, si è tentato di rendere quanto più condiviso un sogno, un sogno di Pace. Accendere una candela implica un’azione, e questo vuol dire agire, non essere più parte passiva di una società che sembra perdere i suoi riferimenti. Accendere una candela vuol dire porsi in maniera attiva nel risolvere una questione sociale: la nostra è una società spesso “addormentata” e accendere una candela può voler significare il suo risveglio su temi di grande importanza", ci spiega.

Illumina la pace

"La candela è simbolo di volontà, azione e speranza. Con questa piccola azione, condivisa con tanti cittadini, si vuole testimoniare il desiderio di Pace che è dentro di noi. Gli obiettivi sono molteplici: primo tra tutti dar voce ad una cittadinanza attiva umanitaria. Probabilmente siamo tutti contro le guerre ma la differenza sta proprio nel “portare fuori” ciò che abbiamo in noi e partecipare tutti di questa volontà, ad iniziare dalle Istituzioni che devono sforzarsi nel riattivare le vie diplomatiche per far sì che siano interrotte quelle barbarie che passivamente ascoltiamo e vediamo ogni giorno. É assolutamente importante mostrare che su questi temi non si è soli, che la guerra non è l’unica opzione possibile e che ogni sforzo deve essere compiuto perché nessuno debba essere nelle condizioni di dover subire violenze e atrocità. Sono davvero innumerevoli i motivi per cui oggi più che mai parlare di pace è necessario. Ogni atto di guerra, qualsiasi sia la nazione o la motivazione, porta l’umanità indietro, trascinandola nei secoli bui in cui l’uomo applicava la legge del taglione, la lex talionis: occhio per occhio dente per dente. È questa la nostra idea del mondo? O dobbiamo far voce ad una civiltà della tolleranza e della non violenza? Le grandi guerre del passato hanno mostrato l’orrore dell’intolleranza dell’egoismo. La nostra società deve incarnare quei valori universali a cui tutti dobbiamo tendere: iniziando dal rispetto del prossimo. Certamente quello di costruire una cultura della pace è un impegno gravoso che va attuato ogni giorno, iniziando dai rapporti con i nostri familiari. La guerra non risolve, ma acuisce le tensioni e produce una disperazione che acceca le nostre menti e i nostri cuori. Ben sappiamo come la nostra sia una società violenta e quanto accade anche nelle nostre case è figlia della violenza che coltiviamo nella nostra cultura: un gesto di odio e intolleranza è sempre lo stesso a prescindere delle motivazioni. Anche le violenze domestiche sono spesso frutto della stessa logica che arma gli Stati con i loro eserciti nei conflitti bellici. Costruire la pace vuol dire aver rispetto per tutto quello che abbiamo intorno, iniziando, come dicevo, dalle nostre famiglie per poi giungere sll’ambiente e alla natura. Più che mai oggi dobbiamo impegnarci per la pace se non vogliamo perdere la battaglia più grande: quella per la vita".