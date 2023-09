Napoli Campi Flegrei, cancellazioni e limitazioni per Linea 2 e Regionali

Dalle ore 00.01 di sabato 9 settembre alle ore 04:50 di lunedì 11 settembre Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) rende noto che eseguirà alcune attività di potenziamento infrastrutturale sulla linea Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli Villa Literno, quella della Linea 2 della Metropolitana di Napoli.

Pertanto – spiegano da Rfi – per consentire la piena operatività dei cantieri sarà modificato il programma di circolazione dei treni regionali e metropolitani con cancellazioni e limitazioni di percorso.

In particolare i treni della relazione Napoli Campi Flegrei – Villa Literno (e viceversa) sono soppressi e sostituiti con bus con fermate intermedie a Pozzuoli, Quarto e Giugliano; i treni della relazione Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli (e viceversa) sono soppressi e sostituiti con bus diretti, senza fermate intermedie, in partenza ogni 30 minuti: dalle ore 5.30 alle ore 22.30 da Napoli Campi Flegrei per Pozzuoli, dalle ore 6.00 da Pozzuoli per Napoli Campi Flegrei con le ultime corse alle 22.40 e 23.10.

Infine, i treni metropolitani della relazione Napoli San Giovanni Barra – Pozzuoli sono limitati/originari a Napoli Campi Flegrei. Servizio regolare tra le stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei sulla Linea 2 Metropolitana.