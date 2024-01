Giugliano: dopo la morte della bimba scattano verifiche e controlli nel campo Rom

Al Comune di Giugliano in Campania riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, sulla situazione dell’area, con particolare riferimento alla situazione del campo nomadi di via Carrafiello e alle attività di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti nei pressi dell'insediamento. All'incontro erano presenti il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni Maria de Luzenberger Milnernscheim, i rappresentanti di Regione Campania e Città Metropolitana, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, l’incaricato per il contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nella regione Campania, il comandante dell’Esercito Italiano - Raggruppamento Campania Strade Sicure - Terra dei fuochi, rappresentanti della Curia, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e il direttore dell’ASL NA 2 Nord.

Esaminata anche la situazione dei reati in zona che, da quanto si apprende, risultano in aumento per alcune tipologie.

Gli interventi

Dopo la tragedia della morte della piccola di 6 anni all'interno del campo, il prefetto ha disposto un rafforzamento delle misure di vigilanza da parte presso il sito. In programma inoltre l'intensificazione dei controlli da parte dell’Esercito, per intercettare il trasporto illecito dei rifiuti, e interventi straordinari di rimozione dei rifiuti presenti e bonifica delle aree.

Per le specifiche criticità del campo rom, e in particolare il sovraffollamento, il Comune di Giugliano ha individuato un immobile confiscato alla criminalità organizzata, attualmente assegnato alla Città metropolitana, che può ospitare circa 40 persone e così decongestionare l’insediamento.

Dalla Regione sono assicurate ulteriori risorse per portare avanti il progetto Abramo, per la scolarizzazione dei piccoli che vivono nel campo, mentre prosegue la campagna vaccinale.