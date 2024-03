Campo sportivo riapre dopo la denuncia di NapoliToday

Il Campo sportivo comunale Ascarelli riapre al pubblico. Nella giornata dell'8 marzo, la Commissione di vigilanza del Comune di Napoli ha dato il via libera all'ingresso dei cittadini nella struttura di via Argine, a Ponticelli, chiusa da anni per intoppi burocratici. La decisione arriva dopo che, lo scorso 16 febbraio, NapoliToday aveva denunciato la fase di stallo, raccogliendo la richiesta del consigliere comunale Massimo Cilenti e del consigliere della VI Municipalità Carmine Esposito (qui, in basso, il video pubblicato il 16 febbraio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Ascarelli è un campo di calcio in erba sintetica di ultima generazione. Uno dei migliori di tutta Napoli e provincia. Ospita il Ponticelli, una società negli anni '70 sfiorò anche la Serie B. E' dotato di spalti, spogliatoi e di tutti gli strumenti per garantire la sicurezza. Da circa 4 anni, però, le persone non potevano accedere agli eventi sportivi per il veto della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo. "Questo priva i cittadini del quartiere di uno dei pochi intrattenimenti a loro disposizione - aveva dichiarato Cilenti al nostro microfono - Inoltre, quale genitore porterebbe i figli piccoli a fare sport sapendo di non poter accedere allo stadio?".

I motivi del veto erano di difficile comprensione perché, come ci aveva assicurato lo stesso consigliere comunale, "tutte le prescrizioni erano state seguite da tempo". Per fortuna ha vinto il buon senso e 20 giorni dopo la nostra denuncia la situazione si è sbloccata: il Campo Ascarelli torna a disposizione dei cittadini di Ponticelli. "Una vittoria importante - ha commentato Massimo Cilenti - Ringrazio anche l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante, con la quale sono stato spesso duro, perché si è impegnata molto per questo risultato".