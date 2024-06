Campi Flegrei, il prefetto di Napoli: "Perfezionare le vie di fuga è una priorità assoluta"

"Dobbiamo tentare di trovare ulteriori soluzioni per perfezionare le vie di fuga dai Campi Flegrei, perché resta un tema centrale dell'emergenza". E' quanto affermato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al termine di una riunione del comitato ordine e sicurezza.

Il prefetto, come riporta l'Ansa, alla fine della riunione ha sottolineato che le vie di fuga sono "una priorità assoluta a cui guardare con attenzione. In questo periodo abbiamo tentato più volte di rinforzare i servizi di viabilità, ci siamo anche riusciti, ma il mio intendimento è di creare una situazione di defluidificazione del traffico. Tutto questo va unito ai comportamenti che devono avere i cittadini perché se qualcuno viene preso dal panico e dalla paura, spesso può accadere anche l'indicibile e noi dobbiamo evitare tutto questo".

Le prove di evacuazione

Il 25 e il 26 giugno ci saranno delle prove di evacuazione sul territorio, che coinvolgeranno la popolazione: "Questa esercitazione costituirà un momento di cognizione e consapevolezza dei cittadini sulla situazione generale. Noi dobbiamo spingere perché queste attività siano sempre più ripetute, perché la cittadinanza deve avere piena consapevolezza della situazione generale e non dobbiamo mai demordere. Dobbiamo avere l'aspirazione affinché la popolazione abbia questa consapevolezza e quindi a questa esercitazione seguiranno tante altre".

Il decreto nazionale per i Campi Flegrei

In conclusione Di Bari si è detto ottimista sul decreto nazionale per i Campi Flegrei: "Leggo sulla stampa che ci sarà questo decreto e dobbiamo avere fiducia sapendo che congegnare un decreto così complesso non è facile. Ovviamente il Governo ha manifestato più volte la volontà di raggiungere questo obiettivo e sono certo che sarà raggiunto quanto prima".

Come partecipare alle esercitazioni a Napoli

Nell'ambito del programma di esercitazioni previste per il rischio collegato al bradisismo ai Campi Flegrei, si terrà nei giorni 25 e 26 giugno 2024 la seconda esercitazione nazionale per il rischio bradisismo per testare lo scenario 3 del piano speditivo per il bradisismo nell'area flegrea.

Lo scenario 3 prevede la mobilitazione nazionale del sistema di Protezione Civile e precede la dichiarazione dell’eventuale stato di emergenza. Nella mattinata del giorno 26 giugno sarà testata l’accoglienza di parte della popolazione nella “zona di intervento" del bradisismo.

E' possibile partecipare in forma volontaria all'esercitazione per il giorno 26 giugno 2024, compilando il form specifico sul sito Comune di Napoli, all'indirizzo: https://www.comune.napoli.it/exe_bradisismo . E' possibile inviare la propria adesione entro domenica 23 giugno 2024 alle ore 18.00.



Potrà partecipare un numero massimo di persone conformemente agli indirizzi nazionali. Il criterio di accettazione della richiesta di partecipazione sarà sia cronologico che geografico, relativamente alle strade comprese nell'area di intervento. Se si vuole portare con sè il proprio animale domestico, va indicato nell'apposita casella.