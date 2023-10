Campi Flegrei, presidente Ingv: "Il vulcano sta respirando più del solito. Non immaginiamo terremoti di magnitudo 6 o 7"

"I Campi Flegrei sono un vulcano attivo che in questo periodo respira più del solito, questo determina la sismicità che vediamo. Sono terremoti che definiamo leggeri, la loro pericolosità è dovuta dal fatto che sono superficiali, quindi possono produrre danni. Però certamente non possiamo immaginare che qui possano avvenire terremoti di magnitudo molto più forte, tipo 6 o 7". Così il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, ha parlato a SkyTg24 della situazione dei Campi Flegrei e delle scosse degli ultimi giorni e delle ultime settimane.

"Non si può escludere che la sequenza sismica continui, così come successo nell’82, o nell’84, quando durò a lungo e poi si annullò per tornare in una condizione di quiete. Stiamo vivendo una situazione simile, l’auspicio è che succeda lo stesso, la situazione peggiore è quella che possa evolvere anche in fenomeni magmatici, ma al momento non abbiamo evidenza che questo possa accadere nell’immediato", ha aggiunto il presidente dell'INGV.