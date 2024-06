Bradisismo, si avvicina il decreto bis: arrivano i fondi dal governo?

Si avvicina il momento del decreto bis sull'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei. Secondo quanto annunciato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il provvedimento del governo che segue quello dell'ottobre 2023 potrebbero finalmente stanziare i fondi promessi.

Servono soldi, infatti, per la messa in sicurezza degli edifici privati lesionati dalle ultime scosse, oltre che - eventualmente - incentivare chi vuole andare via dall'area.

Un altro aspetto da chiarire riguarda l'eventuale nomina di un commissario straordinario. Dall'esecutivo è filtrato che non dovrebbe essere al momento un'idea presa in considerazione, ma non è da escludere si possa cambiare idea in futuro al modificarsi delle attuali condizioni.

Ritornando sul fronte abitativo, che è quello d'attualità più stringente, al momento sono 364 i nuclei familiari che hanno lasciato le loro abitazioni. Si tratta in totale di un migliaio di persone.

Confermata intanto l'esercitazione in programma il prossimo 21 giugno.