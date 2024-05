Campi Flegrei, è il giorno del vertice a Palazzo Chigi: proseguono le verifiche sugli edifici

Si terrà nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi in Roma un vertice interministeriale, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, sulla situazione dei Campi Flegrei, per stabilire eventuali ulteriori interventi da parte del governo alla luce delle nuove forti scosse bradisismiche del 20 maggio.

Proseguono intanto le verifiche tecniche sugli edifici da parte delle squadre specializzate di ingegneri della Protezione civile della Regione Campania. Le verifiche vedono un coordinamento delle attività del sistema di protezione civile composto da Dipartimento nazionale, vigili del fuoco, Regione Campania e Comune di Pozzuoli presso il Centro operativo comunale dove i vigili del fuoco hanno istituito un posto di comando avanzato.

I controlli avverranno anche all’interno delle abitazioni su richiesta dei cittadini attraverso il Centro operativo comunale. Non si tratta, infatti, delle analisi di vulnerabilità che rientrano nelle attività di prevenzione, ma di verifiche di agibilità post-evento. Al termine dei sopralluoghi, il sistema di protezione civile valuterà il livello di scenario secondo la attuale pianificazione bradisismica.

A 24 ore dalla scossa di #terremoto di magnitudo 4.4 ai #CampiFlegrei la priorità resta l’assistenza alla popolazione dell’area grazie soprattutto al lavoro dei volontari di #protezionecivile e proseguire nelle verifiche degli edifici.#21maggio ore 20.10 pic.twitter.com/Ec8K8ytD6X — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 21, 2024

Concluso lo sciame sismico

"L’Osservatorio Vesuviano, ha provveduto a comunicare a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 19.51 del 20.05.2024 e costituito in via preliminare da 168 terremoti con magnitudo md ≥ 0.0 e magnitudo massima md = 4.4 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei". E' quanto rende noto il Comune di Pozzuoli alla cittadinanza.

Edifici sgomberati a Pozzuoli, sistemazione temporanea al Palatrincone

Di concerto con la Prefettura e la Protezione Civile abbiamo stabilito di mantenere le 5 aree allestite. Sono pervenute 762 segnalazioni e sono stati effettuati 168 sopralluoghi con l’ausilio di 37 tecnici. Allo stato risultano sgomberati 33 fabbricati e, per i 46 nuclei familiari allontanati, è prevista la temporanea sistemazione al Palatrincone. I dati raccolti sono stati oggetto di confronto con i massimi livelli nazionali a cui abbiamo richiesto l’impegno di altri tecnici per procedere più speditamente alle verifiche delle segnalazioni. La priorità è quella di assicurare la massima assistenza alle famiglie che intendono utilizzare le aree di attesa. Nelle prossime ore avvieremo ulteriori verifiche anche per gli immobili nei quali sono emerse deficienze.

Allestito centro di prima accoglienza a Bacoli: disponibili 60 posti letto

"Ce l’abbiamo fatta. Siamo appena riusciti a completare l’allestimento del primo centro di prima accoglienza di Bacoli. Ecco i primi 60 posti letto per ospitare la popolazione che decidesse, a seguito di nuove scosse, di non dormire presso le proprie case. Famiglie, bambini, anziani. Alla palestra della scuola Gramsci, a Cappella. Così affrontiamo il bradisismo. Ci siamo immediatamente attrezzati per fornire un nuovo servizio alla comunità. Per affrontare meglio i disagi del bradisismo. Per imparare a gestire meglio le preoccupazioni, le paure. È una promessa che avevo fatto alle centinaia di bacolesi che ho incontrato in strada. E che realizziamo nel giro di poche ore". Questa la comunicazione alla cittadinanza del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"Ringrazio la Protezione Civile della Regione Campania. Ringrazio la Protezione Civile Nazionale. Ringrazio la Prefettura di Napoli. È un obiettivo raggiunto importantissimo per il nostro comune. Chiunque abbia necessità di utilizzare la struttura può contattare lo 0815231736, attivo h.24 ed al servizio del popolo bacolese. Ringrazio tutti le funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale di Bacoli. Ringrazio la nostra gente meravigliosa. Stiamo facendo un lavoro enorme. Non è ancora finita. Dobbiamo ancora essere forti, determinati. Ma, insieme, supereremo anche questa. Siamo i Campi Flegrei. Siamo forti", conclude il primo cittadino bacolese.