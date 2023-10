Campi Flegrei, la richiesta: "Introdurre un 'Osservatorio' per il monitoraggio costante degli edifici e delle infrastrutture"

“Sono diversi gli spunti migliorativi del Decreto Campi Flegrei emersi questa mattina durante le audizioni in Commissione Ambiente. Riteniamo sia importante introdurre un 'Osservatorio' dedicato ai Campi Flegrei per il monitoraggio costante degli edifici e delle infrastrutture, potenziando e facendo collaborare i centri di competenza che già sono impegnati sul tema. Necessità rimarcata con forza anche dal presidente Sessa del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici che ha chiesto di assumere ingegneri e tecnici, per seguire costantemente e in maniera continuativa negli anni a venire il fenomeno direttamente sul campo". E' quanto afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, a margine delle odierne audizioni in Commissione Ambiente alla Camera.

"Accanto a questa necessità, ribadiamo l’importanza di ripristinare il Superbonus nell’area flegrea per permettere interventi di natura strutturale sulle abitazioni private. Abbiamo inoltre invitato in audizione il presidente del Parco archeologico dei Campi Flegrei per ribadire con forza al Governo di considerare all’interno del Decreto il patrimonio archeologico flegreo che, come tutti sanno, è uno dei principali attrattori turistico-culturali dell’intera area. Per questo motivo chiederemo al Ministro Musumeci di prevedere nel testo controlli, consolidamenti e messe in sicurezza oltre che un monitoraggio continuo dell’intero patrimonio”, ha concluso il parlamentare napoletano.